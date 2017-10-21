Жена Джигарханяна впервые прокомментировала скандал с мужем

Супруга актера, режиссера, художественного руководителя Московского драматического театра Джигарханяна впервые ответила на обвинения в свой адрес. Журналисты наконец смогли поговорить с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Сотрудникам телеканала НТВ удалось разговорить супругу артиста и дать эксклюзивные кадры из их квартиры на окраине Москвы. В интервью женщина выглядела крайне разбитой и заявила, что часто теряет сознание и находится в крайне плохом состоянии из-за семейных проблем. Также Цымбалюк-Романовская сообщила, что до пропажи супруга в квартиру приезжали неизвестные люди, которые вынесли шкатулку с документами.

Жена народного артиста до сих пор не верит в происходящее, она считает, что ее супруг стал жертвой чьих-то манипуляций. Женщину не пускают к актеру в палату. Кроме того, она даже не может поговорить с ним по телефону, потому что артист сменил номер.

Ранее стало известно, что супруга актера Армена Джигарханяна уволилась из его театра и готова начать бракоразводный процесс.