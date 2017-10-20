Иван Ургант в белом парике снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак

Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант не смог обойти стороной сообщение о том, что Ксения Собчак намерена баллотироваться на пост президента РФ.

Шоумен надел белый парик, очки в толстой оправе и снял пародийный ролик. Более того, фон, на котором стоит Иван Ургант, почти полностью повторяет интерьер помещения, где снималось оригинальное видео. Запись начинается с того, что телеведущий включает камеру при помощи швабры, поскольку, очевидно, у него нет селфи-палки.

Кадры "предвыборной речи" были показаны в эфире вечерней передачи «Вечерний Ургант».