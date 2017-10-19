50 миллионов за видео с Машей Распутиной

Певица Маша Распутина намерена потребовать с программы «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев, 50 миллионов рублей. В эфире программы показали кадры с предварительного тестирования звезды. Но Мария Распутина уверяет: право на это она не давала.

"Мария действительно проходила предварительное тестирование. В студии она оказались обманным путем. Нам сообщили, что будут снимать бенефис Марии в рамках программы «Пусть говорят»", —рассказал нынешний муж певицы Виктор Захаров.

По его словам, телевизионщики начали задавать Маше некорректные вопросы. "Жена встала и ушла! Договор на право транслировать съемку с ее участием мы так и не подписали. Они три дня делали все возможное, чтобы мы поставили подписи. Но все тщетно: мы этого делать не стали. Несмотря на это, в программе сегодня увидели съемку. В связи с этим мы вынуждены обратиться в суд. Будем требовать пятьдесят миллионов в качестве морального ущерба", - цитирует супруга звезда "СтарХит".