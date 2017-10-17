Жена Армена Джигарханяна не знает о планах актера развестись с ней

Жена народного артиста СССР, режиссера, художественного руководителя театра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не знает о планах супруга развестись с ней.

82-летний Армен Борисович Джигарханян находится на лечении в больнице № 57 в Москве. Медики оценивают состояние актера как средней тяжести, - сообщает РИА Новости.

Представитель генерального директора Московского театра под руководством Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской - 38-летней жены Армена Борисовича - сообщила, что супруга не знает о намерениях развестись с ней. "Официальных данных о состоянии здоровья актера и его намерениях у нас нет", — заявила Мазур.

Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован 10 октября. Вчера в эфире программы "Прямой эфир" был показан сюжет, журналист навестил актера в больничной палате. Актер признался, что не хочет видеть супругу.

Джигарханян сказал про свою жену Виталину: "Она вор". Некоторые считают - "милые бранятся - только тешатся". Кто-то верит, что Виталина искренне любит Джигарханяна. Оксана Пушкина написала в соцсети, что Армен Борисович готовит документы для развода.