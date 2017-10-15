Юлия Ковальчук показала фото из роддома с дочкой

Певица Юлия Ковальчук, впервые ставшей мамой буквально несколько часов назад, показала фото из клиники с новорожденной дочкой. Артистка выложила фото в Instagram. На фото видны малюсенькие ножки ребенка.

34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков вперые стали родителями. Пара подтвердила беременность Юлии почти перед самыми родами. Во время беременности Ковальчук жила в Испании.

Но рожать приехала в Москву. Новоиспеченные родители пока не рассказывают никаких подробностей о малышке.

Певица поблагодарила: "Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом за доченьку".

Артистку переполяют чувства: "..нет в мире слов...нет эмоций, которые могут описать это новое чувство...теперь как будто нет времени ...есть необъяснимая любовь и зависимость... "