Юлия Ковальчук показала фото из роддома с дочкой
15 октября 2017, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Юлия Ковальчук, впервые ставшей мамой буквально несколько часов назад, показала фото из клиники с новорожденной дочкой. Артистка выложила фото в Instagram. На фото видны малюсенькие ножки ребенка.
34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков вперые стали родителями. Пара подтвердила беременность Юлии почти перед самыми родами. Во время беременности Ковальчук жила в Испании.
Но рожать приехала в Москву. Новоиспеченные родители пока не рассказывают никаких подробностей о малышке.
Певица поблагодарила: "Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом за доченьку".
Артистку переполяют чувства: "..нет в мире слов...нет эмоций, которые могут описать это новое чувство...теперь как будто нет времени ...есть необъяснимая любовь и зависимость... "