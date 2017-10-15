Эвелина Блёданс опровергла роман с мускулистым мачо

Актриса Эвелина Блёданс опровергла роман с молодым мускулистым мачо. Недавно Блёданс выложила в соцсети фотографии с красавцем-брюнетом на яхте, и мгновенно поползли слухи о её новом романе.

Но в действительности не всё так просто. Брак Эвелины Блёданс и Александро Сёмина распался.

Многие женщины боятся признаться о разводе. Вот и актриса не сразу рассказала, что они с Сёминым больше не живут вместе.

После разрыва Блёданс думает, что никогда не сможет сблизиться с другим мужчиной. Пережить развод тяжело. Актриса делится с подписчиками в Instagram своими переживаниями: "Выехала со спектакля в Подмосковье. Путь не близкий.. . СЁмика уложить не упею ... И поваляться с ним, и понежиться... он только моя отдушина, да работа... Опять себе самой постель разогревать. Понимаю, что можно где-то и гульнуть при желании ( я птица нынче вольная) , но привести в дом другого мужчину я навряд ли смогу... По крайней мере сейчас я абсолютно уверенна, что не сделаю этого никогда! И каким бы "железным Феликсом" я не была- тяжело всё это.... тяжело ..."

"А как вы переживали развод? Долго? Наладилось на душе?" - спросила Блёданс совета.

Напомним, Блёданс после развода опубликовала фото с молодым красавцем на яхте