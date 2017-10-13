Лоза назвал причины популярности песни Despacito

Российский музыкант Юрий Лоза назвал причины популярности песни пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito. Трек вышел 12 в январе 2017 года вместе с клипом и за это время набрал на канале YouTube более четырех миллиарда просмотров.

По мнению Лозы, "сыграла свою роль тяга по ламбаде". Музыкант отметил, что однажды ламбада выстрелила и стало понятно, что с испаноязычным материалом можно неплохо себя позиционировать.

По мнению музыканта, сейчас появилась тенденция, что необязательно быть английской командой для обретения популярности. "Мир начинает клониться в сторону неанглийской песни, потому что немножко достала всех английская музыка и вообще английский язык", — цитирует Лозу РИА Новости.

Как считает Лоза, песня Despacito невыдающаяся, но сработал другой рецепт. "Работать на песню начинает количество просмотров", — подчеркнул певец. Первый миллиард людей заинтересовала сама композиция, а следующим уже интересно, почему песня такая популярная. "И элемент эротизма, который сразу ориентируется с ламбадой, тоже работает", - отметил он.

По мнению Юрия Лозы, ничего особенного в песне нет, но она сделана крепкими профессионалами, все сыграно и спето правильно. В итоге песня набрала столько лайков.