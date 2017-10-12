Фадеев раскритиковал «Первый канал» за идею голосования

Известный продюсер Максим Фадеев в Instagram сделал громкое заявление о том, что ни один из его артистов, заявленных ранее в голосовании Первого канала, не появится в «Новогоднем огоньке» на Первом канале.

Фадеев считает, что зрителей пытаются обмануть. Он уверен, что многие, указанные в списке для голосования за артистов, которые примут участие в «Новогоднем огоньке 2018», никогда не выступят в эфире, да и в принципе не должны там появляться.

Продюсер попросил всех поклонников и неравнодушных людей перестать голосовать за SEREBRO и Наргиз, поскольку музыка его подопечных была запрещена лично Эрнстом. Фадеев написал, что относит своих подчинённых к людям, которые заслуживают уважения, и просит не отдавать поклонников свои голоса за них.

После ознакомления со списком он задался вопросом о понимании Аксютой и «забронзовевшим» Эрнстом того, что Мияги или «Грибы» никогда не появятся на «Новогоднем огоньке» в костюмах Чебурашки для купания в новогоднем конфетти.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Первого канала информирует, что зрители смогут сами выбрать артистов, которые будут участвовать в новогоднем концерте. Руководство телеканала в объединении с соцсетью «Одноклассники» запустит голосование.