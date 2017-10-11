Пресс-служба "Первого канала" информирует, что зрители смогут сами выбрать артистов, которые будут участвовать в новогоднем концерте. Руководство телеканала в объединении с соцсетью "Одноклассники" запустит голосование.

В ходе общения господина Эрнста с телезрителями многие из них сообщили, что необходимо обновить состав артистов на "огоньках".

В голосовании пользователи соцсети должны выбрать из предложенного списка трех артистов, которых хотели бы видеть в праздничном концерте в ночь на 1 января 2018 года. Помимо этого, также есть возможность вписать одного артиста или группу, которых нет в списке.

Голосование продлится до 30 октября и победители получат приглашение на съемки новогоднего шоу "Первого канала".

Идею выбрать артистов для новогоднего концерта путем всенародного голосования предложил генеральный директор Первого Константин Эрнст.