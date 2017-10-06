Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной. Свадьба 18-летней Дианы и оператора Первого канала Андрея Шлягина гуляла вчера в Москве. По словам музыканта он поздравлял молодоженов.

"Подарком являются музыкальные сюрпризы от нашей вокальной школы", – рассказал Сергей Пенкин РЕН-ТВ.

Диана Шурыгина перед свадьбой расписалась со своим 29-летним избранником в одном из московских ЗАГСов. Свадьбу играли в ресторане в столичном районе Бутово. Молодая жена выкладывала в соцсети фотографии из ЗАГСа и со свадьбы. "Я вышла замуж", - объявила участница популярного ток-шоу на Первом канале.

Диана и Андрей познакомились минувшей весной на съемке одной из программ и не стали долго тянуть с женитьбой.