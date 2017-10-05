Рената Литвинова считает, что распространителей сплетен нужно наказывать
Актриса и режиссер не вступала в брак с певицей
5 октября 2017, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена из-за сплетен, которые появляются вокруг ее имени и считает, что распространителей слухов необходимо привлекать к ответственности.
Ассистент Литвиновой Александра заявила, что появившиеся в сети слухи — утка, неправда и клевета. По ее словам, позиция Ренаты Литвиновой заключается в том, что людей, которые придумывают и пишут такое, надо наказывать, - сообщает Лента.ру.
"Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — цитирует РИА Новости представителя актрисы.
У Ренаты Литвиновой несовершеннолетняя дочь. Актриса очень расстроена, что лживые статьи о ее личной жизни появляются в СМИ.
Ассистент Литвиновой ранее отказалась комментировать слухи о свадьбе актрисы и исполнительницы Земфиры в Швеции.