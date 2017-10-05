Рената Литвинова считает, что распространителей сплетен нужно наказывать

Актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена из-за сплетен, которые появляются вокруг ее имени и считает, что распространителей слухов необходимо привлекать к ответственности.

Ассистент Литвиновой Александра заявила, что появившиеся в сети слухи — утка, неправда и клевета. По ее словам, позиция Ренаты Литвиновой заключается в том, что людей, которые придумывают и пишут такое, надо наказывать, - сообщает Лента.ру.

"Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — цитирует РИА Новости представителя актрисы.

У Ренаты Литвиновой несовершеннолетняя дочь. Актриса очень расстроена, что лживые статьи о ее личной жизни появляются в СМИ.

Ассистент Литвиновой ранее отказалась комментировать слухи о свадьбе актрисы и исполнительницы Земфиры в Швеции.