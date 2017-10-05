Ассистент Литвиновой отказалась комментировать слухи о свадьбе актрисы

Представитель Ренаты Литвиновой отказалась комментировать слухи о том, что актриса и режиссер зарегистрировала однополый брак с рок-исполнительницей Земфирой.

С ассистентом Литвиновой связались журналисты телеканала РЕН ТВ. Женщина заявила, что высказываться на данную тему не будет.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что церемония бракосочетания состоялась в Швеции. После свадьбы Земфира и Литвинова якобы отправились в свадебное путешествие - посетили Стокгольм и Таллинн. Официально данная информация в настоящее время не подтверждена.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения.