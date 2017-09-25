Светлана Светикова, которая стала мамой во второй раз, показала новорожденного

Сегодня певица Светлана Светикова сообщила общественности, что стала мамой во второй раз. Счастливое событие в семье артистки случилось накануне. Родился здоровый мальчик весом 3 030 граммов и ростом 50 сантиметров.

Певица и актриса опубликовала трогательный кадр, на котором запечатлен новорожденный малыш, в частности, крупным планом сняты плечо и ручки, к одной из которых прикреплена бирка. Малыша, который появился на свет в день рождения его отца, назвали Кристианом.

Ранее Светлана Светикова на отдыхе на черноморском курорте попала в крайне неприятную историю.

Звезда мюзиклов, которая находится на девятом месяце беременности, с сыном и мужем отдыхала в Сочи.