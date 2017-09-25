Крис Кельми составит компанию Евгению Осину в Тайланде

Рок-музыкант Крис Кельми, у которого из-за проблем с алкоголем в последние годы идет черная полоса, на днях намерен отправиться в Таиланд. Кельми пообещал сделать все от него зависящее, чтобы вернуться в Москву другим человеком.

Осин оказался весьма рад этому обстоятельству и даже заявил, что в его комнате есть свободное место.

Но Крис подтвердил свой отъезд в реабилитационный центр, отметив, что алкогольная зависимость его особо не тревожит. Есть проблемы с сосудами. Музыкант уверен, что едет туда дней на 10, не больше.

Ранее сообщалось, что 62-летнего певца Криса Кельми отравили, чтобы ограбить на 100 тысяч рублей. Певец заявил, что имена грабителей ему известны, но он обойдется без разбирательств в суде.