Малахов обманул Осина, отправляя его на Самуи

Евгений Осин, согласившийся на уговоры Андрея Малахова и Даны Борисовой начать лечение от алкогольной зависимости, разочаровался в условиях жизни на Самуи. Недавно он сам об этом рассказал Андрею Малахову.

Телеведущий связался с Евгением по Skype и сразу заметил разительные перемены во внешности певца. "Кажется, человек попал в руки гения пластической хирургии", - цитирует StarHit Малахова. При этом Осин, которому врачи поставили последнюю, третью, стадию алкоголизма, оказался очень недоволен условиями, которые совсем не походили на те, что рисовали ему Андрей и Дана. "Я здесь попал в серьезный режим. Мне обещали свободное поселение, мототехнику, но ничего этого нет. Я не могу купить себе даже дезодорант," – пожаловался он своему благодетелю.

Показывая Малахову свой аскетичный был, Осин неожиданно заявил: "Рядом с моей кроватью место свободно. Очень хочу, чтобы его Крис Кельми занял. У него те же проблемы со здоровьем. Пусть прилетает".



