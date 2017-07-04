Наталья Штурм не хочет хоронить Евгения Осина

Певица Наталья Штурм, некогда дружившая с Евгением Осиным, бросила клич спасать Женю. Но не от той болезни, которую он описывает журналистам, а от многолетней алкогольной зависимости.



Наталья решилась раскрыть на всю страну проблему Евгения Осина, потому что боится его потерять. "Пусть обижается за эти слова, но лучше я напишу, чем хоронить его", – написала Штурм в Instagram. Однако об алкогольной зависимости звезды 90-х известно уже всем и давно. Беда в том, что сам Осин не считает себя алкоголиком. А вылечить человека без его согласия невозможно.

"Проблема в том, что он не признает своего недуга. И если ему щас дать денег на лечение ног – он их пропьет. Лечить его нужно насильно – другого пути нет. Все средства испробованы. Очень жаль, он прекрасный музыкант", – пишет певица в соцсети (орфография автора сохранена).



Накануне стало известно, что у известного некогда исполнителя отказали ноги, а денег на лечение нет. У Осина не осталось никого, кто мог бы ему помочь в данной ситуации: друзья давно отвернулись из-за его пристрастия к алкоголю, супруга с дочерью ушли, устав бороться за главу семьи.