Фанаты убеждены, что Сати Казанова скоро станет матерью

Поклонники знаменитой российской певицы Сати Казановой убеждены, что она скоро станет матерью.

Звезда в настоящий момент активно готовится к свадьбе со своим возлюбленным, итальянцем Стефано Тиоццо. На днях Сати появилась на Реальной премии телеканала MusicBox. Певица Валерия поделилась снимками с мероприятия на своей страничке в социальной сети Instagram

Некоторые поклонники заметили, что живот Казановой в темно-синем платье выглядит округлившимся. Фолловеры предполагают, что певица в скором времени подарит своему возлюбленному наследника.

Не исключено, однако, что фотограф просто выбрал неудачный ракурс, который прибавил Сати Казановой объем в области талии.