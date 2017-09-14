Сати Казанова отменила свадьбу на 300 человек

Знаменитая российская певица Сати Казанова, которая собирается выйти замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, приняла решение отменить пышную свадьбу на 300 человек в родной Кабардино-Балкарии.

Артистка уточнила, что во время подготовки к мероприятию в значительной мере пересмотрела свои взгляды насчет торжества – по ее мнению, свадьба должна состояться на территории жениха. В Италии праздник будет значительно более скромным, но элегантным и изящным.

В эфире RU.TV Сати Казанова призналась, что гостей будет вдвое меньше. Она также добавила, что на Кавказе тоже состоится празднование, однако не такого масштаба, как предполагалось ранее.