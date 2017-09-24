Звезда PlayBoy Мария Лиман, соблазнительная красотка устроила «жаркую» фотосессию в городском дендрарии Сочи и запечатлела себя у древнего дольмена. Она легла около каменной гробницы, приняв эротическую позу.

Стоило мне только снять платье, как толпа набежала, чтобы лучше рассмотреть, отметила модель. Дикие люди, "трусов не видели", прокомментировала Мария свой поступок. На сексуальной ростовчанке были только красные стринги и блузка из сетчатой ткани. Поклонники смогли только посочувствовать случайным свидетелям действа.

Мария Лиман часто устраивает откровенные фотосессии. Она снималась для журнала Play Boy, ее изображение расположили на календаре 2017 года