Анна Нетребко показала фото арабской ночи с мужем
24 сентября 2017, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Оперная певица Анна Нетребко путешествует с мужем оперным певцом Юсифом Айвазовым и сыном. Семейство прилетело в Дубаи (Объединенные Арабские Эмитраты", и артистка выложила порцию оригинальных фотографий.
18 сентября у Анны Нетребко был день рождения. Путешествие артистов подписчики сравнили со сказкой.
"Лампа Аладдина ", - подписала это фото певица.
Из Дубаи Нетребко с мужем и сыном направилась в Токио.