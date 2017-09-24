Анна Нетребко показала фото арабской ночи с мужем

Оперная певица Анна Нетребко путешествует с мужем оперным певцом Юсифом Айвазовым и сыном. Семейство прилетело в Дубаи (Объединенные Арабские Эмитраты", и артистка выложила порцию оригинальных фотографий.

18 сентября у Анны Нетребко был день рождения. Путешествие артистов подписчики сравнили со сказкой.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoСен 20 2017 в 2:38 PDT

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoСен 21 2017 в 4:29 PDT

"Лампа Аладдина ", - подписала это фото певица.

Из Дубаи Нетребко с мужем и сыном направилась в Токио.