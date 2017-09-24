Юрий Лоза назвал сотрудников «Первого канала» балбесами

Критик, далеко перешагнувший за рамки музыки, певец Юрий Лоза подверг бичеванию главный федеральный канал страны и призвал менять медиасистему, выводить на первый план других героев, а не тех, что показывают в телевизоре.

«Первый канал» ничего не создает. Там балбесы все», - заявил музыкант «Собеседнику». Он уверен, что от закрытия программы «Пока все дома» никто не пострадает, поскольку она ничем не отличается от остальных. «Там ничего изобретать не надо – приезжай и спрашивай: «Как вы живете?», - говорит Лоза. По его мнению, любой, кто умеет составить три слова в предложение, может быть таким же ведущим.

Как известно, после скандального ухода с «Первого канала» Тимур Кизяков обосновался на «России 1». Там же пригрели Андрея Малахова.

Досталось от Лозы и молодежной юмористической передаче «КВН». Музыкант заявляет, что участники платят ведущему Маслякову. «У нас в стране нет ни одного героя, который сделал что-то своими руками. В том же КВН выходят ребята из дорожного института и поют о том, что дороги в Москве плохие. А сами ребята вместо того, чтобы учиться и делать эти дороги, репетировали программу. Они взяли деньги у губернатора. Именно те деньги, которые должны были пойти на строительство дорог», - рассказал музыкант о том, как создаются шутки на КВН. Лоза не видит логики в том, что средства, вбуханные в юмор, идут мимо важных целей: «Приехали, заплатили Маслякову, заплатили за гостиницы, костюмы, фонограмму, заплатили сатирикам, которые придумали им шутки. Где логика?»

Артист призвал менять медиасистему и выводить других героев на первый план. «Ведь раньше медиасистема поднимала авторитет труда, работала на страну, - припомнил Лоза советские «Голубые огоньки»… - Сейчас же во всех новогодних программах Басков поет для Киркорова, Галкин рассказывает шутки про Малахова Малахову».



