Дмитрий Колчин рассказал о цензуре в КВН

Бывший редактор Высшей лиги КВН, капитан и лидер команды КВН СОК Дмитрий Колчин в интервью YouТube-каналу Wanna Banana рассказал о строгой цензуре в КВН, благодаря которой многие шутки не попадают в эфир.

Практически не возможно услышать шуток про президента, а «то, что есть — обязательно что-то комплиментарное», сетует Колчин.

Взять другой пример: одна из команд записала песню об уборке на балконе под мотив песни «Перемен» Виктора Цоя. На генеральной репетиции цензор велел исключить эту песню, негласный запрет на которую якобы действует на Первом канале. Руководство считает, что эта песня — прямая ассоциация с недовольством властью.

Экс-редактор Высшей лиги признался, что даже не знает имен этих цензоров, но отметил, что их слово весомее мнения бессменного президента КВН Александра Маслякова, отмечает znak.com.



