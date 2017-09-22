Разошедшаяся с мужем Эвелина Бледанс закрутила роман с внуком Алисы Фрейндлих

Эвелину Бледанс заметили с новым кавалером. Актриса появилась с молодым человеком на светском мероприятии в Ялте, которая является ее родным городом.

«Московский комсомолец» узнал, что юношу зовут Никита Владимиров, он приходится внуком актрисе Алисе Фрейндлих. По данным издания, Владимиров занимается продюсированием.

Ранее стало известно, что Эвелина Бледанс рассталась со своим супругом Александром Семиным. О состоявшемся разводе женщина объявила спустя год после этого события. В одной из телевизионных программ актриса призналась, что ради возвращения мужа прибегла к услугам пластических хирургов.