Эвелина Бледанс призналась, что сделала пластику груди для возвращения мужа

Развод актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс с продюсером Александром Семиным стал главной темой последнего шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Эвелина откровенно рассказала, каким способом пыталась удержать мужа.

О разводе пары стало известно на этой неделе, хотя расставание произошло еще год назад. Все это время Бледанс пыталась создавать видимость гармоничной семьи.

На публике Эвелина призналась, что сделала пластику груди для привлечения внимания мужа. "Я всегда считаю себя недостойной, всегда думаю, что это я сделала что-то не так, была недостаточно хороша", - цитируют артистку "Дни.ру".

Бледанс не стала скрывать, что хотела бы вернуть супруга, который ее бросил. Он в свою очередь назвал свое видение проблем в семье: "Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом... Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему "зритель". Наибольшее удовольствие и максимальную радость Эвелина всегда получала от работы". Семин же не любит публичности.

Однако поклонники считают, что Эвелина рассталась с мужем из-за того, что тот не вынес груза забот, связанных с воспитанием сына Семена, страдающего синдромом Дауна. Однако Семин так и не признался, действительно ли в его жизни появилась другая женщина. Он заверил, что останется другом для бывшей жены. Однако по некоторым данным, бракоразводный процесс идет не совсем гладко.



