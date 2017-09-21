Наталья Фриске шокировала новой фотографией

Наталья Фриске в социальной сети Instagram опубликовала свою новую фотографию, которая поразила подписчиков. Дело в том, что Наталья все больше становится похожа на свою сестру Жанну.

«Я подумала, что это Жанна. Как же вы похожи!», «Отличить Жанну Фриске от родной сестры можно с трудом», «Как же похожа на Жанночку, даже страшно становится», пишут в сети.

Жанны Фриске не стало летом 2015 года. Ей было 40 лет.

Ранее сестра знаменитой российской певицы Жанны Фриске Наталья потребовала перестать сравнивать ее со знаменитой родственницей. Женщина разозлилась после комментариев под одним из своих снимков в соцсети.