Наталья Фриске потребовала перестать сравнивать ее со знаменитой сестрой

Сестра знаменитой российской певицы Жанны Фриске Наталья потребовала перестать сравнивать ее со знаменитой родственницей.

Женщина разозлилась после комментариев под одним из своих снимков в соцсети. Наталья Фриске опубликовала на своей страничке фотографию с отдыха на Бали. Подписчики в один голос заявили, что она является точной копией своей сестры Жанны, которая скончалась в 2015 году после длительного заболевания.

Наталья в какой-то момент не выдержала и написала под фото, что они с сестрой - два разных человека и попросила перестать их сравнивать.