В минувшую субботу в столичном дворце торжеств "Сафиса" состоялось грандиозное торжество по случаю бракосочетания младшего наследника владельца группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна.

На свадебном банкете, помимо звезд шоу-бизнеса, были замечены первые лица Армении - премьер-министр Карен Карапетян и президент Серж Саргсян, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который берет за проведение корпоратива 2 миллиона рублей. Несколько сотен гостей также развлекали Яна Чурикова и Ксения Собчак, гонорар которой стартует от одного миллиона рублей. За музыкальную часть вечера отвечал Эрос Рамазотти, который просит за свои выступления на частных вечеринках около 3 миллионов рублей. И это не считая самих звезд, поздравивших молодоженов и их именитых гостей со знаменательным днем. Известно, что Николай Басков не соглашается выступать меньше, чем за 6 млн рублей, Филипп Киркоров берет свыше 10 млн рублей, Алла Пугачева оценивает свое выступление в 25 млн рублей. И это далеко не все представители шоу-бизнеса, выступившие в этот день на торжестве.

Сложно даже предположить, в какую сумму могло обойтись грандиозное торжество, устроенное Карапетяном в честь младшего сына Крена и его избранницы Лилит. Гости были потрясены свадебным платьем невесты за 20 млн рублей, которое было украшено драгоценными камнями с кристаллами. Пошил эксклюзивный наряд знаменитый ливанский дизайнер Зухаир Мурад. Весил драгоценный наряд невесты более семи килограммов.

По информации "Комсомольской правды", которая ссылается на промоутера Евгения Морозова, на одно лишь украшение живыми цветами храма, где венчалась пара, и банкетного зала было потрачено не менее 20 млн рублей. Торт высотой в несколько метров, выполненный в виде беседки, обошелся еще в несколько сотен тысяч.



