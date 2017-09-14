Сегодня появилась информация о том, том что Первый канал не продлил договор с производителем программы «Жди меня» - телекомпанией «ВИD», поскольку та в одностороннем порядке попыталась заменить ведущего Александра Галибина.

По неподтвержденным данным, руководство «ВИD» планировало назначить на роль ведущего программы Сергея Жигунова, но его кандидатура не устроила Первый канал. В итоге было принято решение полностью закрыть проект.

Возможно, он вскоре появится у конкурентов - на телеканале "Россия 1", который переманил Андрея Малахова. Говорят, Тимур Кизяков из «Пока все дома» тоже ушел на «вторую кнопку».

После этого судьба программы «Поле чудес», которую выпускает «ВИD», тоже оказалась под угрозой. Позже стало известно, что программа-долгожитель продолжит выходить на Первом.