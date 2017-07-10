Галкин опубликовал видео жены и Лаймы Вайкуле на пикнике у моря

Муж знаменитой певицы Аллы Пугачевой артист Максим Галкин на время переквалифицировался в личного фотографа своей супруги. Звездное семейство в этом году отдыхает не в жарких странах, а в Латвии, на берегу прохладного Балтийского моря.

Несколько лет подряд Пугачева и Галкин с детьми летали в Израиль, снимали роскошную виллу в Кейсарии. Этим летом Алла нежится в Юрмале. Скучать ей некогда. Во-первых, дети. А во-вторых, виллу они сняли неподалеку от дома певицы Лаймы Вакуле. Дамы развлекаются по полной программе. А Максим фотографирует любимую жену то на пляже, то на пикнике.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июл 9 2017 в 10:37 PDT

В сети становится популярным видео Галкина, как две подруги прогулялись по пляжу и едят на свежем морском воздухе разные вкусности. "Какие классные! Простые и земные! Я почему-то думала, что эти гениальные женщины должны быть с толпой охраны. Ан нет", - пишут в комментариях поклонники Аллы, Максима и Лаймы.