Прибавившая в весе 10 кг Анна Седокова не собирается худеть

Певица Анна Седокова, родившая недавно третьего ребенка, пока не похудела после родов. По признанию артистки, она прибавила целых 10 килограммов. Но избавляться от них категорически не хочет.

Анна Седокова родила сына Гектора в апреле. И вскоре она вышла на работу. Фото в купальнике звезда опубликовала через три недели после родов. Седокова говорит, что любит свое тело таким, какое оно есть.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Июл 5 2017 в 4:19 PDT

"Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу больше сидеть на диетах и страдать из за своей полноты . Ну не смогу быть я худой и томной с грустным многозначительным лицом. Это же кто то другой , это же не я . А я люблю свои формы, люблю своё тело . На мне удобно спать. Я не хочу прятать свою сексуальность. Не хочу не носить декольте, потому что это не стильно или кто то, что то подумает . Быть женственной и сексуальной это моя природа. У каждого она своя. А стереотипы , навязанные обществом это проблемы этого самого общества", - подписала новое фото Анна.