У Евгения Осина отказали ноги

Звезда 90-х Евгений Осин сообщил журналистам о своем бедственном положении – у певца отказали ноги и ему необходима операция, а денег нет, как и друзей, способных помочь в его ситуации.

Из-за пристрастия к спиртному карьера музыканта пошла на закат, от него отвернулись товарищи, а потом и любимая жена Елена, устав бороться за мужа, забрав дочь Агнию и ушла к другому. Теперь у Осина были «официальные» причины топить свое горе в стакане. Сейчас 52-летний экс-музыкант живет один.

Евгений жалуется, что последние деньги у него забрали телевизионщики, обещавшие снять про него сюжет и отправить на лечение за границу. По рассказам самого Осина, он на несколько недель приютил репортеров, кормил их, тратил на них свое время, а они обманули…

Певец рассказал СтарХиту, что ноги у него отказали из-за проблем с позвоночником, и сейчас он с большим трудом перемещается по квартире. К тому же у него сломано плечо - неудачно ударился о бетонную стену. Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» сам готов прилюдно расплакаться, чтобы ему помогли собрать деньги на лечение. Нетрудно догадаться, куда пойдут эти средства, если будут переданы ему на руки. Одна такая попытка безуспешно провалилась в прошлом году, когда журналисты НТВ целый месяц пытались спасти бывшую звезду от алкогольного безумия.

Другого известного исполнителя Вячеслава Малежика недавно сразил инсульт: он не может петь, играть на гитаре и ходить.