Вячеслава Малежика сразил инсульт: он не может петь, играть на гитаре и ходить

Известный музыкант и исполнитель Вячеслав Малежик перенес инсульт. 70-летний артист сообщил печальное известие, что "в один миг" разучился петь, играть на гитаре и ходить.



Сообщение для поклонников появилось на официальном сайте Малежика, где тут же появились ответные слова поддержки: "Держись, дорогой друг! Еще далеко не все спето!", "Дорогой Слава! Скорее поправляйтесь. Здоровья Вам. Не падайте духом. Вы нам нужны. Мы Вас любим".



Впрочем, не все так безнадежно. "Прогноз врачей не лишен оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня!", говорится в сообщении, размещенном от имени Малежика 12 июня.

Из-за инсульта артисту пришлось отменить запланированные выступления в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в Сочи, и в ДК Краснодарского края.

В феврале певец отметил круглую дату. В честь 70-летнего юбилея артист дал большой концерт в Кремле. В свои годы Малежик вел активную деятельность и, видимо, не рассчитал своих сил. "Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов наверное отняли много сил! И я прозевал опасные приступы ИНСУЛЬТА", – объяснил музыкант причины своего нынешнего недуга.



