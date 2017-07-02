Ксения Собчак рассказала о встрече на свадьбе в Лос-Анджелесе с Леди Гага
2 июля 2017, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram о своей командировке в Лос-Анджелес.
Оказывается, Ксения Собчак и Андрей Малов провели свадьбу детей двух российских олигархов.
В Лос-Анджелесе поженились дочь крупного российского бизнесмена Эльдара Османова Лолита и сын олигарха Альберта Авдоляна Гаспар.
Свадебное торжество проходило в театре Dolby на Голливудском бульваре. Именно здесь и проходит церемония вручения легендарной кинопремии "Оскар", - передает РЕН-ТВ.
Перед молодоженами и гостями свадьбы выступали наши знаменитые певцы Николай Басков и Стас Михайлов. И даже Леди Гага.
"Сегодня я вела одно из самых красивых мероприятий ... Потрясающий вечер с ЛедиГага", - подписала видео Собчак.
Свадебная вечеринка была закрытой для журналистов.