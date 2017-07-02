Ксения Собчак рассказала о встрече на свадьбе в Лос-Анджелесе с Леди Гага

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram о своей командировке в Лос-Анджелес.

Оказывается, Ксения Собчак и Андрей Малов провели свадьбу детей двух российских олигархов.

В Лос-Анджелесе поженились дочь крупного российского бизнесмена Эльдара Османова Лолита и сын олигарха Альберта Авдоляна Гаспар.

Свадебное торжество проходило в театре Dolby на Голливудском бульваре. Именно здесь и проходит церемония вручения легендарной кинопремии "Оскар", - передает РЕН-ТВ.

Перед молодоженами и гостями свадьбы выступали наши знаменитые певцы Николай Басков и Стас Михайлов. И даже Леди Гага.

"Сегодня я вела одно из самых красивых мероприятий ... Потрясающий вечер с ЛедиГага", - подписала видео Собчак.

Свадебная вечеринка была закрытой для журналистов.