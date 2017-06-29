Российский Первый канал получил замечание от Европейского вещательного союза за отказ от трансляции «Евровидения». Было принято решение не наказывать Россию более сурово, а вот Украине будет выписан штраф.



Контрольная группа объявила выговор Первому каналу за неучастие в обязательном заседании глав делегаций в Киеве в марте и за отказ транслировать живые выступления конкурсантов. При этом нарушение правил конкурса компенсируются России тем, что ее участнику не было позволено участвовать в конкурсе, - заявили в ЕВU.



