Украина будет оштрафована за недопуск России на "Евровидение"
29 июня 2017, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
Украине будет выписан штраф за недопуск России к участию в международном песенном конкурсе "Евровидении", который в этом году прошел в Киеве, решили в европейском вещательном союзе.
К России санкции применяться не будут, сообщает Super.
Россия пропустила конкурс из-за политических мотивов украинских властей. Российской участнице Юлии Самойловой было отказано во въезде на Украину из-за ее выступления в Крыму, который Украина считает своей территорией.