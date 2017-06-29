Украине будет выписан штраф за недопуск России к участию в международном песенном конкурсе "Евровидении", который в этом году прошел в Киеве, решили в европейском вещательном союзе.

К России санкции применяться не будут, сообщает Super.

Россия пропустила конкурс из-за политических мотивов украинских властей. Российской участнице Юлии Самойловой было отказано во въезде на Украину из-за ее выступления в Крыму, который Украина считает своей территорией.