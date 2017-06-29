Алексей Панин показал, как выглядит счастье в Крыму

Актер Алексей Панин любит отдыхать в Крыму. Панин этим летом приехал на море с дочкой Нюсей и неизвестной девушкой. Актер, которого недавно ругали за скандальный ролик, опубликовал фото с девушкой и подписал снимок: "Симеиз. Вот так выглядит счастье".

Девушка сидит на скамейке, а Алексей смиренно склонил голову на ее колени.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018)Июн 26 2017 в 11:27 PDT

Панин встречается на отдыхе со своими друзьями. Он опубликовал видео, как его дочь Анечка нянчит маленького ребенка. Семейство прокатилось по Крыму на троллейбусе. Они живут в Симеизе, а на рынок за продуктами съездили в Ялту. Нюся купается в море. Алексей, публикует разные видео, шутит, что издевается на ребенком.