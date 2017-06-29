Алексей Панин показал, как выглядит счастье в Крыму
29 июня 2017, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Алексей Панин любит отдыхать в Крыму. Панин этим летом приехал на море с дочкой Нюсей и неизвестной девушкой. Актер, которого недавно ругали за скандальный ролик, опубликовал фото с девушкой и подписал снимок: "Симеиз. Вот так выглядит счастье".
Девушка сидит на скамейке, а Алексей смиренно склонил голову на ее колени.
Панин встречается на отдыхе со своими друзьями. Он опубликовал видео, как его дочь Анечка нянчит маленького ребенка. Семейство прокатилось по Крыму на троллейбусе. Они живут в Симеизе, а на рынок за продуктами съездили в Ялту. Нюся купается в море. Алексей, публикует разные видео, шутит, что издевается на ребенком.