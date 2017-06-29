Младшая дочь Татьяны Навки Надя удивила исполнением песенки

Прославленная фигуристка Татьяна Навка уделяет много времени развитию младшей дочки Нади. Наде Песковой только два года, но малышка изучает два иностранных языка, учится плавать, кататься на коньках и лыжах, танцует.

Татьяна Навка воспитывает двух дочерей. Надюшу она родила в возрасте 39 лет. Старшая дочь фигуристки Саша Жулина занималась вокалом. Девушка даже задумывалась о карьере певицы. Александра записала несколько композиций.

Младшей Наденьке Татьяна старается тоже дать разносторонне образование. Навка опубликовала в соцсети фотографию, как малышка поет под аккомпонимент фортепиано.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Июн 28 2017 в 8:53 PDT

Поклонники захвалили девочку: "Прелесть!!", "Классно!", "Какая лапочка! Будущая звездочка!"

Олимпийская чемпионка знает, что такое добиться успеха собственным трудом и упорством. В таком же духе она воспитывает своих дочек Александру и Надежду. Татьяна Навка гордится старшей дочерью Сашей Жулиной