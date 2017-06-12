Татьяна Навка гордится старшей дочерью Сашей Жулиной

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка знает, что такое добиться успеха собственным трудом и упорством. В таком же духе она воспитывает своих дочек Александру и Надежду.

Старшая дочь Навки Саша Жулина в этом году окончила 10 класс. Татьяна похвалилась - Саша почти отличница. Александра серьезно занималась спортом, по стопам родителей не пошла, Саша играла в теннис. У девушки оказались способности к пению. Она попробовала выступить на сцене. И тоже получилось.

Навка считает: "Главное... каждый день учиться чему-то новому, забираться на ступеньку выше. Моя Саша Жулина закончила 10 класс практически на отлично, чему я безгранично рада! И то, что она каждый день учится, развивается, пробивает эти крепкие стены жизни, наступает на свои грабли и все равно идёт вперёд - для меня самое главное". "Всегда говорю и учу своих детей, что жизнь без преодолений и достижений становится скучной и пресной", - написала фигуристка в соцсети.

Критики находятся всегда. Навка заранее призвала не писать злых комментариев. "Если кому-либо не нравится её платье, нос, рот, её голос, ноги, руки или что-нибудь ещё, пожалуйста, не пишите ваши злые комментарии, я все равно буду их удалять, а писателя блокировать. Потому что, я горжусь своей дочерью и поддерживаю ее во всех начинаниях!! Будьте счастливы- вы и ваши дети!!", - пояснила Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Июн 10 2017 в 2:09 PDT

Маленькая Надюша Пескова тоже делает успехи. Малышку учат плавать, девочка занимается гимнастикой, встала на коньки. И учит китайский язык.