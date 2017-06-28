Ольга Бузова рассказала, как на самом деле относится к участникам «Дом-2»

Недавно в Сети был опубликован видеоролик, который по-настоящему шокировал поклонников скандальной передачи «Дом-2». Ведущая телестройки Ольга Бузова рассказала, как она по-настоящему относится ко всем его участникам.

Крепко выпившая Ольга Бузова заявляет, что фактически ненавидит саму телестройку и людей на этом проекте. Но терпит работу лишь из-за хорошей зарплаты. Примечательно, что видео разместила сама Бузова, сообщает OAnews.

Несколько позже ролик был удален, но зрители успели получить свою порцию шока от «другой» Бузовой, как они стали ее называть.

Недавно телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию в настолько откровенном наряде, что некоторые подписчики ее Instagram сравнили ее с девушкой по вызову. Сделано фото в помещении, напоминающим деревенскую баню.