В соцсетях критикуют фото Ксении Бородиной без косметики
28 июня 2017, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
В соцсетях критикуют фото телеведущей Ксении Бородиной без косметики. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" в первые дни отпуска на море опубликовала фото, на котором она без макияжа.
Вероятно, Ксения решила, что кожа должна отдохнуть и на отдыхе можно пользоваться только защитными кремами.
Девушки-подписчицы сразу накинулись на Ксению, назвав ее внешность "серой, невзрачной и отталкивающей".
Бородина в обычной жизни постоянно подкрашивается и выглядит ярко. Не думаем, что она расстроилась из-за критики.
Она прекрасно проводит время с любимым мужем и детьми на заграничном курорте.
А муж ей еще и шикарные подарки делает.