В соцсетях критикуют фото Ксении Бородиной без косметики

В соцсетях критикуют фото телеведущей Ксении Бородиной без косметики. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" в первые дни отпуска на море опубликовала фото, на котором она без макияжа.

Вероятно, Ксения решила, что кожа должна отдохнуть и на отдыхе можно пользоваться только защитными кремами.

Девушки-подписчицы сразу накинулись на Ксению, назвав ее внешность "серой, невзрачной и отталкивающей".

Бородина в обычной жизни постоянно подкрашивается и выглядит ярко. Не думаем, что она расстроилась из-за критики.

Она прекрасно проводит время с любимым мужем и детьми на заграничном курорте.

Публикация от borodylia (@borodylia)Июн 25 2017 в 6:13 PDT

А муж ей еще и шикарные подарки делает.