Бузова развлеклась в Сочи с женатым футболистом Глушаковым и его дочерью

Ольга Бузова провела минувшие выходные в Сочи, где развлеклась с капитаном футбольного «Спартака» Денисом Глушаковым и его дочерью. Об этом стало известно СМИ.

В распоряжении портала Life оказалась видео, снятое возле гостиничного бассейна. На опубликованных кадрах можно увидеть, как певица учить плавать дочь Глушакова Валерию. Появляется на видео и сам футболист. Супруги Дарьи рядом с игроком не оказалось – по информации журналистов, она в это время отдыхала в Италии.

Ранее «Аргументы недели» писали, что подписчики Ольги Бузовой в социальной сети Instagram раскритиковали ее за публикацию вульгарной фотографии, сделанной в бане.