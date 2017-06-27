"Уральские пельмени" впервые рассказали о конфликте с экс-директором Нетиевским

Стали известны подробности нашумевшего конфликта между командой "Уральские пельмени" и ее разжалованным директором Сергеем Нетиевским. Судебные разбирательства между бывшими компаньонами еще не закончены.

В 2011 г. в Екатеринбурге было создано "Творческое объединение "Уральские пельмени", в котором у всех участников команды было по 10%. В следующем году Сергей Нетиевский создал в Москве компанию "Идея Фикс Медиа", в которой стал основным соучредителем. Эта организация стала собственником практически всех программ "Уральских Пельменей". В то время как Нетиевский единолично получал доходы от продажи программ на СТС, члены его команды работали за гонорары, даже не догадываясь о «левых» заработках своего коллеги. Помимо телевизионной деятельности, директор получал доход и от концертов "Пельменей".

Когда Нетиевского приперли к стенке, ему пришлось во всем признаться, но он так и не понял своей вины. Сергей заявил ребятам, что "в Москве все продюсеры так делают". "Он почему-то возомнил себя нашим продюсером, хотя у каждого в нашей команде равный вклад в общее дело, и доходы тоже должны быть равными. А за его организационную работу мы доплачивали ему дополнительные 10%", - рассказал "Собеседнику" Дмитрий Соколов.

Ребята предлагали Нетиевскому решить конфликт в досудебном порядке, но он не захотел пойти на мировую, жалко было расставаться с большими деньгами. Команда отлучила его от концертной деятельности, а затем разжаловала из директоров, создав новую фирму "ООО Уральские пельмени продакшн". Сейчас пост директора занимает бывший менеджер Нетиевского - Евгений Орлов. Этим летом арбитражный суд Москвы должен рассмотреть два иска Сергея Нетиевского по результатам деятельности экс-менеджера продакшн-компании "Идея фикс медиа" Орлова Евгения, сообщает TopNews.



