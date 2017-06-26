Рособрнадзор проверил результаты ЕГЭ дочери Дмитрия Маликова

Представителям Рособрнадзора пришлось проверить пункт проведения ЕГЭ, где сдавала экзамены дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания. После того, как девушка похвалилась успехами в соцсети, звездное семейство заподозрили в "покупке" результатов ЕГЭ.

Родители Стефании ранее всегда говорили, что хотят дать дочери хорошее образование, и дочь тоже серьезно относится к учебе в школе. В подростковом возрасте дочь звезды мечтала заниматься наукой, хотела поступить в МГУ на факультет фундаментальной медицины.

Стефания Маликова получила по 91 баллу как по математики, так и по русскому языку.

"Рособрнадзор пересмотрел видеозаписи и не обнаружил нарушений в пункте, где единый государственный экзамен сдавала Стефания Маликова и ее одноклассники. Все выпускники сдавали ЕГЭ в соответствии с процедурой и получили заслуженные оценки", — говорится в сообщении ведомства.

"Поздравляю выпускников с самым прекрасным праздником юности! Ура! это только начало! Сегодня для нас открыт весь мир. Дальше — больше! А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать своё сочинение и тест тем особо «умным» людям, кто говорит, что все куплено). Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день", - писала Стефания Маликова в соцсети.

Публикация от @steshamalikovaИюн 23 2017 в 12:43 PDT

А теперь уже и выпускной позади.

Публикация от @steshamalikovaИюн 23 2017 в 1:05 PDT

"Аргументы недели" писали, что средний балл участников ЕГЭ по профильной математике в этом году составил 47,1.