Стали известны баллы за ЕГЭ по профильной математике

13 июня стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. Всего в этом году в ЕГЭ по профильной математике приняли участие около 391 тысячи выпускников-одиннадцатиклассников.

Обязательная для всех выпускников - базовая математика.

Средний балл участников ЕГЭ по профильной математике составил 47,1. В Рособрнадзоре отметили, что результат увеличился на один балл. Минимальный порог - 27 баллов.

"Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся. Предварительные результаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями лучше", - цитирует ТАСС главу Рособрнадзора Сергея Кравцова. Профильный экзамен по математике выпускники школ писали 2 июня.

Участники ЕГЭ по математике профильного уровня смогут узнать свой результат через личный кабинет на портале ЕГЭ.

28 июня в основной период ЕГЭ 2017 года предусмотрен резервный срок для сдачи ЕГЭ по математике.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля.