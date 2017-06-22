Дана Борисова назвала имя человека, подсадившего ее на наркотики

Мать телеведущей Даны Борисовой однажды пришла на программу Андрея Малахова «Пусть говорят», чтобы на всю страну поделиться своим горем – ее дочь наркозависима. В этом она винила покойного PR-директора Даны Тиму Брика.

Он скончался в феврале прошлого года в возрасте 26 лет от сердечного приступа – таково было официальное заключение.

Когда Борисовой удалось на один день вырваться из Таиланда, где сейчас лечится от наркозависимости, в Москву, она пришла на программу своего друга Андрея Малахова, приложившего немало усилий, чтобы отправить Дану на лечение. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" ведущий процитировал слова матери Борисовой, сказавшей, что покойный приятель первый дал ей попробовать наркотики.

"Я не знала, что мама озвучила это имя, я не хотела говорить. Царствие небесное Тиме, просто об умершем человеке не хочется говорить плохо..." – замялась было блондинка, но решив, что будет неправильным умалчивать эту проблему, продолжила свою исповедь, начав с признания любви к Брику.

"На самом деле я и не хочу сказать ничего плохого, потому что Тима, хоть он и был нестандартной ориентации, он меня очень любил. И я его тоже. Мы как брат и сестра были. Мы могли ночами болтать, спать на одной кровати…От того, как он любил меня и как я любила его, у меня мурашки по коже", – с нежностью вспоминает о своем пиарщике телеведущая.

В ее признания попытался вмешаться Прохор Шаляпин: "Даночка, он наш общий PR-директор. Давай на всю страну скажем, что он не имеет никакого отношения к тому, что..." Но Борисова не дала певцу договорить. "Прохор, а он имеет отношение. Это был человек, который принес мне наркотики под видом средства для похудения. Прохор, не надо только изображать, что ты не в курсе", – резко обратилась Борисова к Шаляпину.

При этом она уверяет, что не знала о том, чем ее пичкает друг. Она полагала, что это средство для похудения. Брик всегда требовал от Борисовой похудеть чуть ли не до 43 кг, и она, в знак благодарности, старалась выполнять его требования, ведь благодаря нему она вновь стала востребована и популярна.

Когда они познакомились летом 2013 года, Борисова нигде не работала и маялась от безденежья. К тому моменту ведущая сильно поправилась, а с «нетелевизионной» внешностью она никому был не нужна. Брик взялся лепить из нее звезду экрана, и прежде всего, привел ее в форму. "Я похудела с ним на семь килограммов. Мы вместе употребляли. Это был мой первый соупотребитель", – призналась Дана, на что Прохор Шаляпин ей тут же выдвинут контраргумент. По его словам, за время работы в шоу-бизнесе ему тоже много раз предлагали наркотики, и он не повелся. "Это все равно выбор каждого. Наш друг был очень хороший, талантливый человек", – встал на защиту Брика его бывший работодатель.

"Тима умер в 26 лет от этого!!! У него остановилось сердце! В 26 лет…Он умер от этого. И, Прохор, замалчивать это и говорить, какой он хороший... Он умер от этого, а я не хочу умирать!!!", - рыдала Дана.



