Никто из звездных персон не пришел поздравить Шурыгину с 18-летием

На днях Диана Шурыгина, имя которой прогремело на всю страну после нескольких скандальных эфиров шоу "Пусть говорят", отпраздновала свое 18-летие. Девушка хотела с помпой отметить свое совершеннолетие и зазвала на праздник известных персон.

Новоиспеченная медиаперсона рано почувствовала себя равной среди звезд экрана. В итоге девушка осталась одна, поняв, наконец, что у нее к совершеннолетию совсем нет друзей.

Вечеринка должна была состояться в ресторане, куда Диана пригласила Егора Крида, Лену Летучую, известного видеоблогера Катю Клэп. Оставшись в одиночестве в день своего 18-летия, Диана разрыдалась.



