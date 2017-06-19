Никто из звездных персон не пришел поздравить Шурыгину с 18-летием
19 июня 2017, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
На днях Диана Шурыгина, имя которой прогремело на всю страну после нескольких скандальных эфиров шоу "Пусть говорят", отпраздновала свое 18-летие. Девушка хотела с помпой отметить свое совершеннолетие и зазвала на праздник известных персон.
Новоиспеченная медиаперсона рано почувствовала себя равной среди звезд экрана. В итоге девушка осталась одна, поняв, наконец, что у нее к совершеннолетию совсем нет друзей.
Вечеринка должна была состояться в ресторане, куда Диана пригласила Егора Крида, Лену Летучую, известного видеоблогера Катю Клэп. Оставшись в одиночестве в день своего 18-летия, Диана разрыдалась.