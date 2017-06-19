Бузова прилетела на ужин во Францию на частном самолете

Если для одних людей счастье – это когда долго и упорно добиваешься поставленной цели, то для ведущей «Дома-2» и новоиспеченной певицы Ольги Бузовой оно более прозаично и быстро достижимо – поужинать сегодня во Франции.

Бузова похвасталась своими «достижениями» в Instagram, рассказав, что прилетела туда на частном самолете. Подпись на последнем фото гласит: Счастье - это просто взять, и прилететь на ужин во Францию". Снимок у трапа самолета она подписала двумя хэштегами: «спасибо» и «мне сейчас это просто необходимо». Интересно, кого благодарила дива, за которой явно стоит «богатенький Буратино». Иначе откуда у простой телеведущей такие огромные средства на раскрутку певческой карьеры, съемки клипов, наряды, эпатажный выход на красную дорожку и пр. Блогер Лена Миро как-то назвала предполагаемого «папеньку», который спонсирует Бузову.



