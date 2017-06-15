Два года назад не стало Жанны Фриске

Поклонники творчества популярной певицы, народной любимицы Жанны Фриске сегодня, 15 июня отметили печальную дату – два года назад в этот день артистка ушла из жизни после продолжительной болезни.

Смерть певицы стала тяжелым ударом для ее родных. Сестра Наталья Фриске до сих пор не может поверить, что Жанны больше нет. На своей страничке она опубликовала черно-белый снимок исполнительницы.

«Девочка моя, моя родная сестренка… говорят время лечит… но в нашем случае только хуже… с каждым днём все тяжелее дышать… постоянно думаю о тебе… почему ты?» — написала Наталья. (Орфография и пунктуация авторские).

Жанна Фриске ушла на 41-м году жизни после борьбы с раком головного мозга. Певица была похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, проститься с ней пришли тысячи людей.

Сегодня семья Фриске устроит поминки и съездит на кладбище к Жанне.