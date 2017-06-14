Певица Бейонсе родила близнецов - дочь и сына

Новость Голливуда последних часов - 35-летняя певица Бейонсе родила близнецов. Дочь и сын звезды появились на свет в одной из клиник в Лос-Анджелесе. О том, что Бейонсе и Джей Зи стали родителями во второй раз 13 июня утром, пишут американские СМИ.

Сама певица и ее муж пока не объявили о рождении близнецов. По сообщению таблоидов, очевидцы усмотрели, как телохранители звездной семьи вносили в родильное отделение клиники два автомобильных кресла для новорожденных.

О беременности певицы стало известно в феврале этого года. Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают пятилетнюю дочь Блю Айви.

"Аргументы недели" писали, что певица Бейонсе оказалась на втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей.