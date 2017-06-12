Рэпер Diddy возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американский рэпер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, составленный журналом Forbes. На первом месте в списке рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy.

За период с июня 2016 года исполнитель заработал 130 миллионов долларов без учета налогов. Певица Бейонсе с доходом 105 миллионов долларов оказалась на втором месте.

Заработав за год 95 миллионов долларов, третье место заняла британская писательница, автор бестселлеров о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

В списке самых высокооплачиваемых знаменитостей оказались канадский рэпер Дрейк (годовой доход - 94 миллиона долларов) и футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии, лучший бомбардир европейских чемпионатов Криштиану Роналду (93 миллиона долларов).

"Аргументы недели" писали, что Роналду, чтобы избежать тюремного срока, добровольно выплатил 6 миллионов евро в качестве компенсации за неуплату налогов. На днях у Криштиану Роналду родилась двойня